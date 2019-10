“Un calcio al passato”, il libro dell’ex biancoblù Miro Zunino

Savona. Venerdì 4 ottobre nella Sala Rossa del Comune di Savona è avvenuta la presentazione del libro “Un calcio al passato”.

Il protagonista è l’ex biancoblù Miro Zunino, nato a Sestri Ponente nel 1949, cresciuto nelle giovanili del Genoa per poi militare in Serie C con la maglia dell’Entella. Nella sua carriera ha indossato anche le casacche del Derthona, della Gavinovese, del Pisa, del Benevento e appunto del Savona Fbc.

Come riporta il sito Savonafbc.it, il progetto, nato dalla collaborazione con lo scrittore Gianni Repetto, è stato un vero e proprio recupero della memoria: infatti il libro racconta ogni passaggio della lunga carriera di Miro Zunino.

L’ex ala del Savona Fbc, durante la presentazione, ha ricordato con commozione gli anni in biancoblù: “Sono arrivato al Savona quando era in Serie C2 nell’annata 1978/79 e il mio primo mister è stato Valentino Persenda, grande ex capitano che è arrivato ai massimi livelli. Quell’anno ho giocato con giocatori importanti come Zenga, Pierino Prati ma sopratutto Marcolini che io ricordo con grande affetto. Sarò sempre legato ai colori biancoblù”.