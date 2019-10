Tutto pronto per l’apertura del bookshop-biglietteria per il complesso della Cattedrale di Savona

Savona. Conto alla rovescia per l’apertura del bookshop-biglietteria per il complesso della Cattedrale di Savona. Il nuovo spazio sarà inaugurato ufficialmente venerdì prossimo 18 ottobre alle 16.30.

Saranno presenti il vescovo Calogero Marino, il vicario generale don Angelo Magnano, il direttore don Antonio Ferri, e i funzionari dell’Ufficio beni culturali nonché delle autorità civili che sono state invitate alla cerimonia.

Parteciperanno anche gli operatori della ditta Coedis, che ha eseguito i lavori e gestirà la nuova struttura, i membri dell’associazione Amici del patrimonio ecclesiastico e tutti coloro che hanno collaborato per le pubblicazioni e i prodotti in vendita, in particolare Roberto Fiaschi della libreria Paoline.

Nel bookshop, oltre ai biglietti per la Cappella Sistina, si potranno infatti acquistare souvenir, gadget, ma anche prodotti di sartoria artigianale realizzati nell’ambito del progetto Ati a cura di Fondazione ComunitàServizi e Cooperativa Progetto Città, nonché tipicità agroalimentari di Ortocircuito, cooperativa agricola sociale. In questi giorni si stanno definendo gli ultimissimi dettagli per lo spazio che, assieme alla vicina e innovativa sala multimediale, è ormai quasi pronto ad accogliere i visitatori.

Nel pomeriggio di venerdì è inoltre prevista l’apertura gratuita al pubblico della Cappella Sistina e la presentazione dell’audioguida accessibile con smartphone a cura di Kamiko.