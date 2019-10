Tutto pronto per la “Gran Fondo Internazionale di Alassio”: ecco l’elenco delle strade chiuse

Alassio. Domenica va in scena la “Gran Fondo internazionale di Alassio”. E, come ormai prassi in questi casi, la Prefettura di Savona ha comunicato l’elenco delle strade chiuse e le modifiche alla viabilità per permettere la realizzazione della manifestazione.

L’evento si svolgerà, come detto, domenica 13 ottobre, con partenza da Alassio, alle 9.30 ed arrivo nella stessa località alle 12.42 circa. Il percorso di gara interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Alassio, Andora, Casanova Lerrone, Garlenda, Laigueglia, Stellanello, Testico, Villanova d’Albenga.

Si ordina pertanto la sospensione temporanea della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, sulla SS1 “Via Aurelia” nel tratto compreso tra il km 625+400 al km 644+000 e la S.S. 28 “del Colle di Nava” dal km 135+000 al km 138+500 dalle 9,30 circa alle 13 circa.

Inoltre, la sospensione della circolazione in ciascun punto del percorso, considerato il numero dei partecipanti (circa 700), non potrà essere inferiore a due ore e non potrà superare le sei ore, dal momento del transito del primo concorrente, fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell’auto con il cartello mobile indicante “fine gara ciclistica” anche se la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non ha raggiunto le suddette due ore dal momento del transito del primo concorrente.