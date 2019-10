Tumore maligno all’ovaio: il “San Paolo” di Savona al quarto posto in Liguria per numero di interventi

Savona. Il portale portale di public reporting delle strutture sanitarie italiane www.doveecomemicuro.it ha realizzato un’indagine sui centri italiani più performanti per volume d’interventi per tumore maligno all’utero e per tumore maligno all’ovaio (nuovo indicatore da oggi presente sul sito). Fonte dei dati è il programma nazionale esiti 2018 di Agenas, in base a cui il motore di ricerca è stato recentemente aggiornato.

In Liguria, a eseguire il maggior numero di interventi per tumore maligno all’ovaio è l’ospedale San Martino di Genova, seguito dall’ente ospedaliero ospedali Galliera di Genova, dallo Stabilimento Ospedaliero di Imperia, dall’ospedale San Paolo di Savona, che è 4° pari merito con l’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia e l’Ospedale Villa Scassi di Genova.

A livello nazionale, considerando le 183 strutture italiane che effettuano almeno 5 interventi annui, solo il 28% (poco più di 1 su 4) di esse arriva a quota 20 operazioni: soglia oltre la quale – secondo quanto viene riportato dal PNE 2018 – diminuisce marcatamente il rischio di residui tumorali (fattore associato a minori probabilità di sopravvivenza a cinque anni dall’operazione chirurgica per tumore ovarico). In Liguria, il valore di riferimento di minimo 20 interventi l’anno è rispettato dal 17% delle strutture (1 su 6).

“Come per tutte le patologie complesse, anche per la gestione di questo carcinoma è fondamentale affidarsi a centri competenti e accreditati, in grado di garantire cure ed assistenza appropriate volte a prolungare la sopravvivenza e, al tempo stesso, a migliorare la qualità di vita”, spiega Giovanni Scambia, direttore scientifico della fondazione policlinico universitario A. Gemelli di Roma.

Quanto al volume d’interventi per tumore maligno all’utero, in prima posizione in Liguria c’è l’Ospedale San Martino di Genova seguito dall’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova, dall’Ospedale Villa Scassi di Genova, dall’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia e dallo Stabilimento Ospedaliero di Imperia.

“L’alto numero di interventi eseguiti in un anno è il primo elemento di cui tenere conto al momento di scegliere la struttura in cui operarsi, perché indicativo dell’esperienza accumulata da un ospedale. Una vasta letteratura scientifica, infatti, dimostra come un importante volume di attività abbia un impatto positivo sugli esiti delle cure”, spiega Elena Azzolini, medico specialista in sanità pubblica e membro del comitato scientifico del portale www.doveecomemicuro.it.