Pietra Ligure. Domenica 29 settembre un nutrito gruppo di triathleti della Polisportiva Maremola di Pietra Ligure ha preso parte alla mitica gara Elbaman che si svolge nel magnifico scenario dell’isola d’Elba.

Sulla lunga distanza (3,8 chilometri a nuoto, 180 chilometri in bici e 42,2 chilometri di corsa) si è distinto Fabio Guerrini che, al suo secondo appuntamento con un Ironman, ha confermato il suo ottimo stato di forma chiudendo la prestazione in costante crescita.

Menzione d’onore per Gianni Alliri, presidente della sezione triathlon, che chiude brillantemente il suo 30° Ironman disputando la gara preferita. Alliri vanta partecipazioni a gare di estrema difficoltà altimetrica

come Stonebrixiaman, Altriman, Embrunman. In questi anni si è fatto portavoce della triplice coinvolgendo

sempre nuovi atleti in manifestazioni come quelle di Zurigo, Barcellona, Nizza, Lanzarote. Un vero ambasciatore della specialità.

Nella media distanza (1,9 chilometri a nuoto, 90 chilometri in bici e 21,1 chilometri di corsa) si sono schierati

con grande onore Giorgia Ferro in cima al podio della sua categoria e con uno strepitoso tempo ottenuto nella sezione run, Roberta Pisotti, Silvia Panizza e Matteo Fenoggio alla loro seconda partecipazione alla gara elbana, Andrea Olivero veterano dell’isola con un’ottima prestazione, Flavio Pettini all’esordio confermando l’ottima forma sulla distanza minore.

Anche per questa edizione 2019 il team Maremola porta a casa importanti risultati in una delle competizioni italiane più dure e suggestive. il triathlon è allenamento alla fatica, al sacrificio e alla ricerca della prestazione: i ragazzi della squadra ligure hanno dimostrato di essere pronti più che mai alla sfida.