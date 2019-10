Triathlon a Savona, tra strade chiuse e modifiche alla viabilità: ecco tutto quello che c’è da sapere

Savona. Domenica 13 ottobre, a Savona, si terrà la quarta edizione del “Triathlon Sprint Rank”, con inizio alle 13,30 e arrivo alle 14,45 circa.

Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, senza venir meno alle condizioni di sicurezza, di seguito l’elenco dei provvedimenti in termini di viabilità adottati dalla Prefettura savonese.

Il percorso di gara interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni di Savona e Vado Ligure ed è imposta la sospensione temporanea della circolazione, in entrambi i sensi di marcia, sulla SS1 “via Aurelia” nel tratto compreso tra il km 578+500 al km 579+700, dalle 13,30 circa alle 14,45 circa, per due ore o comunque fino a cessate esigenze, che saranno indicate dal passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica”.

Non solo modifiche alla viabilità, ma anche alle corse di alcuni mezzi pubblici: di seguito l’elenco delle modifiche che interesseranno i pullman di Tpl.