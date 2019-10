Tpl apre il canale Telegram, Sacone: “L’azienda sta migliorando e implementando la propria interattività”

Savona. TPL Linea ha aperto il proprio canale ufficiale su Telegram “TPL Linea News”, per l’invio di messaggi riguardanti notizie sul servizio di trasporto pubblico svolto dall’azienda.

Grazie a questo servizio sarà possibile ricevere, in tempo reale e con la massima riservatezza, notizie e comunicati in pillole, così da rimanere aggiornati e informati istantaneamente.

Per iscriversi al canale è sufficiente scaricare l’applicazione “Telegram” e cercare “TPL Linea News”, poi basterà “unirsi” per concludere e perfezionare l’iter (sarà sempre possibile abbandonare il canale in qualsiasi momento, nel menù contestuale, “Lascia il canale”). In alternativa è possibile iscriversi cliccando sul link: https://t.me/tpllinea_news.

Il presidente di TPL Linea srl Simona Sacone lancia così la nuova iniziativa: “TPL sta migliorando e implementando la propria interattività. La bigliettazione on line e via sms funziona con successo, l’applicazione My Cicero viene utilizzata per conoscere corse e percorsi ed ora puntiamo su un canale diretto di informazione per chi avesse piacere di ricevere brevi messaggi in tempo reale”.

“Questa iniziativa nasce dalla volontà di stringere un rapporto sempre più stretto con l’utenza, abbracciando anche i nuovi strumenti di comunicazione, più affini soprattutto alle nuove generazioni” specifica Sacone.

Telegram è un’applicazione di messaggistica istantanea (dello stesso tipo di Whatsapp, Hangouts e Viber), e rappresenta una tecnologia che permette di comunicare a varie persone senza dover conoscere o richiedere il numero di telefono di chi si iscrive al servizio. E’ disponibile su smartphone Android, iPhone, tramite gli store dei cellulari e su personal computer Windows, Mac e Linux ed è totalmente gratuita senza pubblicità.

Telegram è rispettoso della privacy e della riservatezza dell’utente; infatti il nome e il numero di telefono dell’interessato non vengono resi pubblici agli altri partecipanti al canale. In questo modo, persone che non si conoscono tra loro non hanno possibilità di conoscere identità e numero di telefono degli altri utenti iscritti al canale.