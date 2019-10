Tovo San Giacomo. Le piogge delle ultime ore hanno causato uno smottamento a Tovo San Giacomo.

Come riferito dal sindaco della cittadina Alessandro Oddo, in via Briffi a Bardino Vecchio è avvenuta la frana di un muro: il materiale distaccatosi ostruisce parzialmente la carreggiata.

Foto 2 di 2



Come confermato anche da Arpal, nelle ultime ore le precipitazioni non sono state particolarmente intense, ma si sono riversate su un terreno già saturato dalle piogge dei giorni scorsi.