Torna “Dona la spesa” per aiutare le persone in difficoltà

Savona. Oggi, sabato 12 ottobre i volontari delle associazioni Arci, Acli, Usei, e Caritas – Centro Ascolto San Francesco partecipano all’iniziativa “Dona la spesa” proposta da Coop Liguria in collaborazione con la sezione soci Coop di Savona.

Per la città di Savona la raccolta di prodotti alimentari, per l’igiene e di prima necessità si svolge all’Ipercoop “Il Gabbiano” dalle ore 9:00 alle ore 20:30.

I prodotti raccolti sono: olio, conserve in scatola, biscotti, farina, zucchero, tonno, pasta, riso, alimenti per l’infanzia, pannolini, prodotti per l’igiene della casa e della persona.

“L’aiuto verso le famiglie e le persone è un importante ambito d’azione delle associazioni savonesi che hanno deciso di aderire alla proposta di Coop Liguria, che ringraziamo, occupandosi della raccolta e della successiva distribuzione dei generi alimentari e per l’igiene”.

“Ancora una volta, importanti realtà del terzo settore savonese collaborano assieme, facendo rete, al fine di sommare le forze ed agire più efficacemente nel contrasto alla povertà. Nello spirito della solidarietà e del mutuo soccorso, speriamo che in molti sabato compiano un piccolo gesto per sostenere chi, nella nostra città, è più in difficoltà” affermano i rappresentanti delle associazioni savonesi coinvolte nella raccolta solidale.