Toirano, nuova stagione di corsi e laboratori in biblioteca

Toirano. Si annuncia una stagione autunnale alquanto ricca quella della Biblioteca Civica “Baccio Emanuele Maineri” di Toirano, dove nell’arco del mese di ottobre riprenderanno contemporaneamente alcune attività di lettura e scrittura collettive che ormai da tempo rappresentano, con sempre maggior riscontro tra i cittadini, un appuntamento stabile nel contesto culturale locale.

Ad essere inaugurata oggi, sabato 5 ottobre, alle ore 16.30, nei locali principali della struttura in via Parodi 31, è innanzitutto la quarta edizione del corso di “Lettura attiva in biblioteca”, finalizzato come gli scorsi anni a promuovere una lettura partecipata e condivisa tra i bambini di età prescolare o frequentanti le scuole elementari. Gli incontri-laboratorio si terranno ogni quindici giorni, sempre di sabato, dalle 16.30 alle 18.30, per tutto l’anno scolastico, e, dopo i precedenti cicli incentrati prevalentemente sui generi della fiaba e della novella, si svilupperanno attorno alla lettura dei racconti mitologici della tradizione greca.

“I giovani partecipanti agli incontri – anticipa infatti Rosaria Romairone, ex insegnante e appassionata curatrice volontaria del corso – verranno trasportati, con le letture e i laboratori ad esse ispirati, nel meraviglioso mondo mitologico dell’antica Grecia, dove incontreranno dei, eroi, centauri, giganti, ninfe, maghe, mostri e tanti altri fantastici personaggi che popolavano, secondo le credenze classiche, tutta la Natura, dal cielo ad ogni angolo della terra e del mare, e perfino le profonde viscere del pianeta”.

A distanza di pochi giorni, il 10 ottobre, alle ore 16.00, a riprendere sarà un’altra attività culturale divenuta ormai un punto fermo nella programmazione e nell’ambiente della biblioteca toiranese: gli incontri settimanali del Circolo “Un libro per amico”, coordinato dalla prof.ssa Marta Grechi e giunto ormai al sesto ciclo di letture, commenti e recensioni di libri, oltre che di approfondimenti su temi inerenti la storia e l’attualità; un nuovo ciclo che, con appuntamento ogni giovedì, dalle 16.00 alle 18.00, avrà per oggetto le “Vite straordinarie: tra storia e romanzo, verso la bio-fiction” che è possibile riconoscere in recenti titoli narrativi di Geraldine Brooks (L’armonia segreta, Neri Pozza, 2016), Maria Attanasio (La ragazza di Marsiglia, Sellerio, 2018) e Camilo Sánchez (La vedova Van Gogh, Marcos y Marcos, 2016).

Una terza attività, la cui prosecuzione è stata richiesta dai partecipanti alle precedenti edizioni, e da nuovi interessati, è quella rappresentata dai laboratori di scrittura autobiografica e art-counseling per tutti – non è infatti necessaria alcuna preparazione specifica – curati dalla dott.ssa Annalisa Nario, counselor ed esperta di metodologie autobiografiche, che nelle serate di giovedì 17, 24 e 31 ottobre e di giovedì 7 novembre, dalle 20.30 alle 22.30, proporrà un quarto ciclo di laboratori, basato come quelli passati su sollecitazioni e spunti testuali, letterari, iconografici e musicali, dal titolo “Sfogliare la vita… tra narrazione ed esplorazione di sé”.

“Si tratta di tre diverse attività – commenta il consigliere delegato alla cultura Nicola Panizza – che si scoprono idealmente legate assieme, tuttavia, dal principio-base della condivisione: condivisione di letture e scritture secondo un dato progetto, ma anche di tutto quello che ne può in ogni momento e con sorpresa scaturire, e cioè dialoghi, emozioni, riflessioni, ricordi, slanci di creatività e nuove idee per il futuro. Che tutto ciò avvenga oggi con continuità nell’ambiente della nostra biblioteca, dove peraltro si avvicendano e interagiscono quotidianamente tra loro utenti e visitatori di ogni età, non può che rendere lieta l’amministrazione comunale di proseguire con il massimo impegno sulla strada della tutela e promozione di questa importante realtà del paeseA.