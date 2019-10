Toirano, la casetta dell’acqua nel mirino dei ladri

Toirano. La casetta dell’acqua di Toirano “svaligiata” dai ladri.

La notte scorsa alcuni ignoti malviventi hanno preso di mira il distributore di acqua situato in largo Carabinieri d’Italia. Dopo avere scassinato la porta d’accesso al locale di servizio (probabilmente utilizzando un piede di porco o comunque uno strumento per fare leva) i malviventi hanno messo le mani sulle cassette contenti l’incasso, costituito per lo più da monete di piccolo taglio.

La ditta che gestisce il distributore è già intervenuta per ripristinare il regolare funzionamento dell’impianto e riparare la porta.

Purtroppo non è la prima volta che si verifica un episodio simile.