Tennistavolo: la seconda giornata vale la conferma per Toirano in C1, Savona in C2 e Varazze in D1

Toirano. Seconda giornata per i campionati a squadre maschili. Sabato 12 ottobre sono scese in campo tutte e otto le formazioni della provincia di Savona.

In Serie C1 conferma per il Toirano, che ha battuto per il 5-2 il TT Club La Spezia. La tripletta di Andrea Bottaro e la doppietta di Walter Lepra hanno permesso alla formazione locale, che ha schierato anche Mattia Arrighini, di centrare il secondo successo. Il Toirano tornerà in campo sabato 9 novembre, alle ore 18, in casa contro il Genova Aitek.

Due su due anche per il Savona in Serie C2: nella palestra di casa ha avuto la meglio sull’Athletic Club per 5-2. Due le partite vinte da Edmond Arapi, una ciascuna da Sergio Calò e Livio Santini, cui si aggiunge il doppio Santini/Arapi. Il Savona tornerà a giocare sabato 9 novembre, alle ore 17, quando ospiterà il Villaggio Sport Chiavari.

In Serie D1 il Don Bosco Varazze ha conquistato la seconda vittoria; ne ha fatto le spese l’Arma di Taggia, battuto 6-1. Paolo Regis e Fabrizio Lattaro hanno vinto due partite a testa; un punto porta la firma di Marco Cristalli, uno del doppio Lattaro/Cristalli.

Vittoria di misura della Spotornese sui tavoli del Bordighera: 3-4 in rimonta, dal 3-0 iniziale, grazie alla doppietta di Roberto Ruggeri e ai singoli punti di Paolo Moretti e Federico Occelli. Niente da fare per il neopromosso Toirano “Sensei”, battuto a domicilio per 0-7 dal Vallecrosia “A”.

Sabato 26 ottobre alle ore 19 la Spotornese affronterà il Vallecrosia “A”; alle 20,30 il Toirano “Sensei” sarà ospite dell’Arma di Taggia. Domenica 27 ottobre alle 10,30 il Vallecrosia “B” riceverà il Don Bosco Varazze.

La classifica: Vallecrosia “A” 6; Don Bosco Varazze 4; Arma di Taggia, Spotornese 2; Toirano “Sensei”; Vallecrosia “B”, Bordighera 0.

Nel girone A della Serie D2 debutto amaro per il Toirano “La Sosta del Gusto”, superato per 3-4 dal Regina “Sanremo Taggia” (nella foto). Ai padroni di casa non sono bastati i punti di Stefano Tavilla e Nello Pruiti, vincitori di un singolo a testa e del doppio insieme. Toiranesi che torneranno in campo sabato 26 ottobre alle 20,30 ad Arma di Taggia.

La classifica: Baragallo Sanremo Top, Regina “Sanremo Taggia” 4; Vallecrosia “A”; Vallecrosia “B” 2; Toirano “La Sosta del Gusto”; Arma di Taggia, Regina “S.L.M. Imperia” 0.

Nella Serie D2 girone B convincente vittoria del Don Bosco Varazze “A” in trasferta contro il Luigi Rum Compagnia Unica “B”: 1-6 con due successi di Mattia Lattaro e uno a testa di Luca Lavoratti, Alessandro Tiberti e Lavinia Cerruti, oltre al doppio Lattaro-Lavoratti.

Il Don Bosco Varazze “B” ha perso 2-5 con il Genova “Blue”; due punti realizzati da Claudio Gotta hanno reso meno pesante il passivo. Sabato 26 alle 16 la formazione “B” varazzina riceverà il Luigi Rum Compagnia Unica “A”; domenica 27 alle 14,30 la squadra “A” sarà ospite della Libertas 3.

La classifica: Luigi Rum Compagnia Unica “A”, Don Bosco Varazze “A”, Genova “Blue” 4; Genova “Red” 2; Libertas 3, Athletic Club “A”; Luigi Rum Compagnia Unica “B”, Don Bosco Varazze “B” 0.