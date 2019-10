Tennistavolo, iniziati i campionati a squadre: Toirano parte forte in Serie C1

Varazze. Lo scorso fine settimana hanno preso il via i campionati a squadre di tennistavolo.

In campo maschile la società che esprime la formazione di livello più elevato, in Serie C1, è l’Asd Toirano. Il suo avvio è stato esaltante: vittoria per 5 a 1 in casa del Cral Luigi Rum Compagnia Unica.

Mattia Arrighini ha sconfitto 3-0 Filippo Agosti e 3-1 Andrea Gamberini; Andrea Bottaro ha avuto la meglio in 4 set su Gamberini e in 3 set su Alberto Drago; Walter Lepra ha prevalso per 3-1 su Drago, per poi cedere in 4 set ad Agosti.

Nel prossimo turno, sabato 12 ottobre alle ore 18, il Toirano ospiterà il TT Club La Spezia.

In ambito regionale, in Serie C2 milita il Savona. Positivo il suo avvio, con un successo per 4 a 3 in casa del TT Club La Spezia. Santini e Arapi hanno perso il doppio iniziale, novità di quest’anno nei campionati a squadre in Liguria. Poi, però, i savonesi sono riusciti ad aggiudicarsi l’incontro grazie a due punti di Sergio Calò e uno ciascuno di Edmond Arapi e Livio Santini.

Sabato 12 ottobre alle ore 17 il Savona riceverà l’Athletic Club.

In Serie D1, girone A, fermo per riposo il Toirano “Sensei”. C’è stato subito il derby tra Spotornese e Don Bosco Varazze, terminato con un netto 7 a 0 per gli ospiti. Fabrizio Lattaro, Marco Cristalli e Paolo Regis hanno lasciato solamente due set ai padroni di casa, che hanno schierato Federico Occelli, Paolo Moretti, Roberto Ruggeri e Marco Beccuti.

Nel prossimo turno, sabato 12 ottobre, alle ore 16 il Don Bosco Varazze se la vedrà con l’Arma di Taggia, ale 17 il Toirano “Sensei” affronterà il Vallecrosia “A”, alle 20,30 il Bordighera ospiterà la Spotornese.

In Serie D2, nel girone A, turno di riposo per il Toirano “La Sosta del Gusto”. Nel girone B le due formazioni del Don Bosco Varazze sono state protagoniste di incontri molto equilibrati.

Il Don Bosco Varazze “A” ha battuto per 4-3 l’Athletic Club “A”. Due punti sono stati realizzati da Mattia Lattaro, uno ciascuno da Luca Lavoratti ed Alessandro Tiberti; ha giocato anche Lavinia Cerruti.

Il Don Bosco Varazze “B” ha ceduto 4-3 al TT Genova “Red”. Non sono bastati i singoli punti di Claudio Gotta e Giorgia Costa, vittoriosi insieme in doppio; a secco Antonino Costa.

Sabato 12 ottobre sono in programma alle ore 16 Don Bosco Varazze “B” contro TT Genova “Blue”, alle ore 20 Cral Luigi Rum Compagnia Unica “B” contro Don Bosco Varazze “A”, alle ore 20,30 Toirano “La Sosta del Gusto” contro Regina “Sanremo Taggia”.

In ambito femminile sono iniziati i campionati nazionali, nei quali quest’anno non ci sono squadre della provincia di Savona. Per vederle all’opera bisognerà attendere l’inizio della Serie C, a novembre.

Nella foto, da sinistra: Mattia Arrighini, Andrea Bottaro, Walter Lepra, Stefano Rebecchi