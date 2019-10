La taurina è un ingrediente sempre più comune. Lanciata dagli energy drink, ha finalmente fatto il suo ingresso anche nel settore degli integratori dietetici e di benessere.

Ma cosa possiamo aspettarci ragionevolmente dalla taurina? Quali sono i suoi effetti? Ci sono controindicazioni?

Affronteremo tutti questi argomenti, basandoci soltanto su quelle che sono le evidenze scientifiche che abbiamo raccolto a riguardo. Senza false promesse, senza alcun tipo di bugia che possa creare aspettative irrealistiche.

Per chi è indicato questo principio attivo? A chi è consigliato l’utilizzo di integratori di taurina e per quali motivi potrebbe essere utile? È riservato solo agli sportivi?

Lo vedremo insieme, in una guida completa e dettagliata sull’argomento.

Che cos’è la Taurina?

La taurina è un aminoacido che naturalmente si trova negli organismi delle specie animali – uomo incluso – e che ormai da qualche anno è ingrediente importante di praticamente tutti gli energy drink presenti sul mercato.

Anche sul fronte degli integratori la taurina ha conquistato sempre più prodotti e sempre più appassionati.

Sono diversi i benefici che vengono associati dalla medicina e dalla scienza all’utilizzo di taurina. Effetti benefici che diventano ancora più interessanti tenendo conto del fatto che non ci sono effetti collaterali associati conosciuti ad oggi.

La taurina è inoltre prodotta naturalmente dal nostro organismo, anche se le quantità prodotte potrebbero non essere sufficienti per diverse categorie di soggetti.

Come assumere la taurina

La taurina può essere assunta attraverso la dieta, ricorrendo ad alimenti di origine animale come carne, pesce e latticini. I primi soggetti che hanno dunque bisogno di considerare la possibilità di aggiungere alla loro dieta un buon integratore a base di taurina sono i vegani.

Vale la pena di ricordare e sottolineare in questo frangente che la taurina presente negli integratori è di origine sintetica e dunque assolutamente adatta anche a chi segue un rigido regime vegano.

A cosa serve la taurina?

La taurina è presente in diversi organi del nostro corpo e svolge un’azione importantissima per diversi processi biologici:

è utile per il mantenimento dell’equilibrio elettrolitico nel nostro organismo, questione utile agli sportivi ma anche a chi svolge attività più di rado;

nel nostro organismo, questione utile agli sportivi ma anche a chi svolge attività più di rado; digestione , in quanto è coinvolta nella produzione dei sali biliari;

, in quanto è coinvolta nella produzione dei sali biliari; regolazione del calcio a livello intracellulare;

a livello intracellulare; immunostimolante – se assunta in quantitativi adeguati, la taurina stimola l’azione del nostro sistema immunitario;

– se assunta in quantitativi adeguati, la taurina stimola l’azione del nostro sistema immunitario; antiossidante: la taurina combatte i radicali liberi che sono responsabili dell’invecchiamento cellulare;

La taurina migliora le prestazioni sportive

Ci sono già diversi studi che sembrerebbero confermarlo: la taurina permette di ottenere prestazioni migliori a livello muscolare, non solo migliorandone forza ed elasticità, ma anche aumentando la capacità degli stessi di contrarsi e produrre dunque forza e spinta.

Studi condotti in laboratorio hanno inoltre dimostrato la capacità della taurina di eliminare tossine e materiali di scarto che sono responsabili dell’affaticamento muscolare e del danneggiamento degli stessi.

Il tutto, collegato alle proprietà anti-ossidanti di questo aminoacido, rende la taurina estremamente interessante per chi fa attività sportiva – a livello agonistico o meno – e vuole ottenere il meglio dai propri allenamenti.

Aumento dei grassi bruciati durante l’attività

Studi condotti su atleti con un buon livello di esperienza e di allenamento, hanno dimostrato che la taurina favorisce il metabolismo dei grassi. Studi condotti sui ciclisti hanno dimostrato che già 1,66 grammi di taurina possono aumentare la quantità di grassi bruciati fino al 16%.

La taurina può essere dunque anche assunta all’interno di piani dimagranti che comprendano sia una riduzione dell’intake calorico, sia un aumento dell’attività fisica.

Minori danni muscolari durante l’esercizio

La taurina – anche questo è stato dimostrato da studi scientifici – ha un ruolo nella riduzione del danno muscolare. A parità di routine, chi assume quantità adeguate di taurina riporta un livello di danneggiamento muscolare minore.

Ci sono controindicazioni?

Secondo gli studi più recenti, la taurina non ha effetti collaterali se consumata con le posologie indicate. Ci son ostati casi di atleti che hanno riportato danni (o finanche la morte) a causa di consumi elevatissimi di energy drink.

Si tratta però di morti che sono state ricondotte scientificamente ad un abuso di caffeina (in genere presente in dosi elevatissime all’interno di questi drink), un rischio che dunque non possiamo correre scegliendo un buon integratore a base di taurina.

Una particolare attenzione è consigliata dai medici per quei soggetti che soffrono di patologie ai reni di grave intensità.

Le dosi

La taurina viene in genere consigliata per dosi tra i 500 mg e i 2000 mg al giorno. La tossicità è comunque su livelli molto più elevati. Molti studi hanno somministrato per lunghi periodi di tempo dosi giornaliere di oltre 3.000 mg, senza effetti rilevanti.