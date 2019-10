Toirano. Yuri, Giacomo, Sara e il team di Va’ Sentiero stanno percorrendo il trekking più lungo del mondo, un viaggio attraverso le montagne italiane, per viverle, raccontarle e promuoverle. Sono partiti a maggio da Trieste e, dopo aver attraversato Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Lombardia, una parte di Piemonte e l’intera Valle d’Aosta, rientrano in Piemonte per poi proseguire verso le Marche, dove si concluderà la prima tranche della “spedizione”.

Il team di volontari sta percorrendo il Sentiero Italia, l’altavia più lunga del mondo ideata negli anni ’80 ma attualmente ancora poco conosciuta. Lo storico Sentiero del CAI copre tutta la penisola e le isole per un totale di 6.880 km e i ragazzi di Va’ Sentiero lo percorreranno a piedi nella sua interezza nell’arco di 14 mesi: dalle Alpi agli Appennini, fino a raggiungere il nord della Sardegna nell’autunno 2020.

Mercoledì 9 ottobre arriveranno in Liguria, precisamente al Giogo di Toirano.

I molteplici obiettivi si riassumono nell’intento di promuovere le montagne italiane, sia nella dimensione paesaggistica ma soprattutto in quella umana, che rispecchia la ricchezza del nostro paese. Va’ Sentiero vuole infatti avvicinare i giovani alla montagna e al cammino, come modalità sostenibile per conoscere il territorio.

Durante questo viaggio, il team di Va’ Sentiero sta riscuotendo un grande entusiasmo nazionale (vedesi il patrocinio del Ministero dell’Ambiente) e locale, ricevendo attenzione mediatica e una consistente ospitalità da parte di comuni, associazioni, strutture ricettive e privati che il progetto si impegna a valorizzare.

“Questi primi mesi di cammino lungo il Sentiero Italia hanno superato ogni nostra aspettativa: dalla spettacolarità e varietà dei paesaggi, alla calda accoglienza che ci riservano le persone che incontriamo, all’entusiasmo di chi si unisce a qualche tappa del nostro viaggio. Siamo sempre più convinti che questa sia la via giusta da percorrere!” — I ragazzi di Va’ Sentiero

Nei territori attraversati, l’Associazione Va’ Sentiero si sta impegnando ad organizzare numerosi eventi con l’aiuto delle comunità locali: concerti, conferenze e osservazioni astronomiche. Il calendario in continua implementazione è visionabile sulla loro pagina Facebook.