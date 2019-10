Albenga. Un pezzo di Albenga e, più in generale della piana ingauna, nel prossimo libro di ricette di uno degli chef più famosi e amati d’Italia che, a sua volta, ha già dimostrato di avere un debole per la Riviera di Ponente e i suoi prodotti.

Si tratta di Giorgio Barchiesi, noto anche con lo pseudonimo di Giorgione, conduttore televisivo, scrittore, gastronomo e ristoratore. È stato ad Albenga già diverse volte. Oggi l’ennesima e per un motivo ben preciso: nel nuovo libro di ricette, che uscirà a dicembre 2019, ci saranno anche prodotti e fotografie “made in Albenga”.

Arrivato direttamente dalle Cinque Terre, in terra ingauna ha incontrato l’allevatore Aldo Lo Manto (suoi i formaggi utilizzati in alcune delle ricette), ha visitato l’azienda Vio-Aimone, dove ha cucinato, e, infine, si è concesso un pranzo dall’amico-collega Federico Scardina, chef dell’Hostaria del viale, sul viale di Albenga.

Non sono mancate foto, abbracci e sorrisi, per poi passare al cibo. Nel menu: fiori di zucca ripieni, ravioli e salmone. E dopo il pit-stop culinario, rotta verso Cuneo per una nuova tappa del tour dello chef.