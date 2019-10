SuperEnalotto, ad Alassio centrato un “cinque” da 26 mila euro

Alassio. La Dea Bendata si ferma in Riviera. Nel concorso di sabato scorso un fortunato giocatore di SuperEnalotto di Alassio si è portato a casa ben 26 mila euro (precisamente 26.028,30 euro) azzeccando un “cinque”.

La schedina vincente è stata convalidata al Tabacchi di via Roma 15. A riportare la notizia è Agipronews, agenzia di stampa di giochi e scommesse.

Il jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 17,7 milioni di euro. L’ultimo “sei” è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Liguria il “sei” non è mai stato centrato.