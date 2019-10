Successi olandesi e lituani all’Alassio Cup Over 40

Alassio. I Nederland Veteranen sono i vincitori al maschile della 16ª edizione della Alassio Cup Over 40 Trofeo Solponente, evento internazionale di basket Master, intitolato alla memoria di Mario Berrino.

Presenti ventisei formazioni, 14 maschili e 12 femminili, in rappresentanza di 15 nazioni europee e una dalla lontana Australia.

Nella finale maschile gli olandesi, tra le cui fila era presente l’ex nazionale Jos Kuipers, hanno regolato gli sloveni del KK Domzale Retro per 59 a 55, dopo una partita entusiasmante finita dopo un tempo supplementare

I ragazzi di casa del Liquid Old Boys Alassio hanno iniziato il loro girone di qualificazione patendo una sconfitta contro il KK Veterani Sisal (Croazia) per 46 a 38, proseguendo poi con due brillanti vittorie contro i Grumpy Old Boys Sydney per 47 a 39 e il Team Belgium per 66 a 29.

La sorte ed il regolamento obbligavano gli alassini ad incrociare nuovamente i croati nella finale di consolazione, subendo un’altra sconfitta per 62 a 44, che li lasciava giù dal podio dopo il terzo posto della passata edizione.

Nel torneo femminile finale tutta baltica tra le Estonian Women e l’Augma Kretinga (Lituania), con quest’ultima vincitrice per 35 a 18, tornando sul gradino più alto del podio dopo sei anni.

Terzo posto per le tedesche Lady Vikings che nella finalina hanno agevolmente regolato le danesi del BK Amager per 45 a 34.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Alassio, ha acquisito nel corso degli anni una notorietà tale da essere considerata uno dei tornei Master più ambiti nel calendario europeo.

Nella foto: i Liquid Old Boys Alassio con Binetti, Bontempi, Dellarovere, Garavagno, Leoncini, Michelini, Pagani, Santi, Schiappacasse, Tassisto, Tortu, Tosetto; allenatore Bonato