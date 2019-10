Pietra Ligure. Storica esercente di Pietra Ligure lascia l’attività di esercente dopo oltre 50 anni.

Maria Antoinetta Olivero aveva iniziato lanciando negli anni ’50 la “moda” della vendita dei krapfen sulla spiaggia per alcuni anni, poi nel lontano 1958 il via al primo chiosco di bibite, gelati e cocco in corso Europa, dove ingrandendosi un pochino alla volta è rimasta fino al 1967, aiutata nella gestione dalla figlia.

Dal giugno 1967 trasferisce il chiosco in via Torino, all’angolo con il viale della Repubblica (attuale location), nel 1989 la gestione passa totalmente alla figlia Savina Farinazzo, coadiuvata dal marito Marcello Razzaio.

La svolta nel 2004, quando il chiosco “vecchio stile” viene “smantellato” per diventare un nuovo e moderno bar, che prende il nome “La Rosa dei Venti”: nel 2006 entra a fare parte dello staff il figlio Daniele Razzaio, che fino a oggi rimane insieme alla madre a gestire il locale pietrese.

Sabato 12 ottobre sarà l’ultimo giorno di questa pluriennale gestione familiare. Lo storico bar passerà nelle mani di altri gestori, continuando comunque la tradizione avviata da Maria Antoinetta, considerata pioniera tra gli esercenti turistici a Pietra Ligure, donna che ha vissuto ed è stata protagonista del boom turistico della riviera ligure della fine degli anni ’50 e degli anni ’60, fino ai giorni nostri.