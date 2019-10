“Stand up 4 Rojava”, Pastorino (Linea Condivisa): “Pieno sostegno al popolo curdo contro le operazioni militari di Ankara”

Provincia. Domani il capogruppo del gruppo politico “Linea Condivisa” Gianni Pastorino parteciperà al presidio “Stand Up 4 Rojava” per manifestare sostegno al popolo curdo e protestare contro l’invasione della regione da parte dell’esercito turco.

Appuntamento fissato alle ore 18 in Largo Pertini, a Genova. «Le operazioni militari decise arbitrariamente da Erdogan aggraveranno ancora l’emergenza umanitaria, in un territorio piagato da lunghi anni di guerra civile e di scontri con l’Isis. Pieno sostegno al popolo curdo, che oltre alla costante minaccia turca ha dovuto fronteggiare la pressione del terrorismo islamico, pagando per questo un altissimo tributo di sangue – dichiara Pastorino -. Morte, disperazione, miseria, tutto alle porte delle democrazie europee: questi fatti dimostrano, ancora una volta, come i fenomeni migratori dovrebbero essere letti considerandone i fatti scatenanti”

“Se esiste un’emergenza profughi è perché nel mondo, non distante da noi, esistono guerre sanguinose in cui addirittura si pratica la crudele sostituzione etnica. Successe ai tempi della ex Jugoslavia, succede oggi in Siria e Kurdistan. Nel frattempo, ancora una volta, leader e grandi istituzioni sovranazionali si dimostrano inadeguati e reticenti” conclude l’esponente di “Linea Condivisa”.