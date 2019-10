Spotorno, terrazza a mare e ascensore di via Laiolo. Minoranza: “Tutto ancora fermo, aspettiamo il via ai lavori”

Spotorno. Il gruppo di minoranza, Spotorno che Vorrei, Massimo Spiga e Francesco Bonasera tornano ad incalzare l’amministrazione comunale dopo il consiglio comunale nel quale è stata votata la quinta variazione di bilancio per il triennio 2019-2021.

Nella variazione di bilancio trovano voce la conclusione di un iter legale per l’ascensore che collega via Laiolo, con via A. Romana e un aggravio di spesa per i lavori di riqualificazione della terrazza a mare.

“Per l’ascensore di via Laiolo, abbiamo suggerito al Sindaco di rivedere le condizioni di contratto, stipulato tra il condominio box e posti auto e l’amministrazione comunale , che ad oggi consente solo ai residenti l’utilizzo dell’impianto elevatore” affermano gli esponenti di opposizione.

“La nostra proposta è quella di allargare l’utilizzo dell’ascensore anche a coloro che sono proprietari di casa in via Antica Romana a prescindere dalla residenza, in quanto secondo noi,è discriminatorio. Il sindaco, ha precisato, che già vi sono circa 30 persone, che hanno richiesto l’utilizzo dell’ascensore e che si attiverà per poter far si che la convenzione in essere possa essere rivista”.

“Per la questione della terrazza a mare, ferma da due anni, dopo che la prima ditta ha avuto problemi finanziari, è sotto gli occhi di tutti. I tecnici, si sono accorti, che a causa della rimozione della copertura del solaio, i ferri di armatura si sono ammalorati ancora di più di quanto già lo fossero e necessitano euro 76.000 in più al costo di 990.000 ridotto del 13% per ribasso in fase di gara, per terminare l’opera”.

“Malgrado le tante date comunicate dall’amministrazione, il cantiere è ancora fermo. Vedremo se come dichiarato in commissione, i lavori riprenderanno prima del periodo natalizio. A 18 mesi dal voto, Spotorno, si aspetta di poter vedere almeno iniziati i lavori di riqualificazione dell’area, che per due stagioni hanno accompagnato i nostri ospiti” concludono Bonasera e Spiga.