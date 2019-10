Sospeso lo sciopero degli appalti ferroviari del 4 novembre. Filt Cgil: “La lotta dei lavoratori ha pagato”

Regione. “Le iniziative messe in atto nella giornata odierna dai lavoratori degli appalti ferroviari hanno portato i risultati sperati – comunica il sindacato Filt Cgil – “Trenitalia pagherà gli stipendi non riscossi in surroga ai lavoratori al posto della Boni spa”.

In questo modo lo sciopero di 24 ore indetto per la giornata del 4 novembre è revocato, contestualmente a tutte le iniziative programmate.

“Un ringraziamento a tutti i lavoratori degli appalti ferroviari di Savona per la tenacia dimostrata e un sentito ringraziamento ai delegati di Trenitalia degli equipaggi per la solidarietà espressa annullando il confronto odierno programmato con la Direzione di Trenitalia” aggiunge il comparto sindacale savonese.

In precedenza, infatti, i lavoratori degli appalti ferroviari della ditta Boni si erano fermati spontaneamente a causa della mancata erogazione degli stipendi da ormai 15 giorni, in quanto la situazione era diventata insostenibile per 200 famiglie della Liguria.