Albenga. Nella serata di ieri la polizia locale di Albenga ha effettuato una serie di controlli finalizzati al mantenimento della sicurezza urbana, alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità e dell’immigrazione clandestina. Quattro auto e 14 agenti (oltre a quelli in borghese) sono stati impegnati per le vie della città, con particolare attenzione alle zone maggiormente sensibili.

Diversi i posti di blocco effettuati e i veicoli controllati con il sistema Ocr di riconoscimento delle targhe. Preziosa, inoltre, la collaborazione con il commissariato della Polizia di Stato per la consultazione della banca dati Ced-Sdi così come previsto dalle disposizioni normative che permettono alla polizia locale l’accesso ai dati raccolti ed elaborati in Sdi per mezzo delle forze di polizia.

Il bilancio dell’operazione è di 90 persone controllate, 4 persone denunciate per violazioni al testo unico sull’immigrazione (dovranno presentarsi in Questura per regolarizzare la loro posizione), in particolare due delle quali già conosciute alle forze dell’ordine e due clandestini segnalati per la prima volta.

Sono stati 72 i veicoli controllati e 5 le violazioni amministrative comminate, una persona è stata sorpresa alla guida in stato di ebrezza alcolica (la patente è stata ritirata ed il veicolo sequestrato) e, infine, una persona è stata trovata alla guida con patente scaduta la quale, quindi, è stata ritirata.

Afferma l’assessore Mauro Vannucci che era presente all’avvio dell’operazione: “Operazioni come questa, che la polizia locale realizza periodicamente su tutto il territorio comunale, sono molto importanti in ottica preventiva. L’indirizzo che con questa amministrazione stiamo cercando di dare è quello che mira a mantenere alta l’attenzione sul tema sicurezza sebbene, occorre precisarlo, i dati riguardanti la criminalità su Albenga sono rassicuranti. Occorre, tuttavia, continuare a lavorare e migliorare la percezione della sicurezza nella nostra città”.

Il sindaco Riccardo Tomatis sottolinea: “Vorrei ringraziare gli agenti della polizia locale di Albenga per gli importanti risultati che quotidianamente raggiungono. La nostra amministrazione è particolarmente attenta al tema della sicurezza e continueremo ad operare in questa direzione. I nostri agenti di polizia locale sono stati i primi ad attivare il terzo turno, e non solo durante il periodo estivo, sia per contrastare la microcriminalità che per garantire una importante azione preventiva. Un ringraziamento va anche a tutte le forze dell’ordine che operano sul nostro territorio. Nella serata di ieri anche i carabinieri erano presenti sul territorio di Albenga con diverse pattuglie e l’elicottero. La loro azione è fondamentale per la sicurezza della nostra città”.