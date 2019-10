Liguria. “Fondamenta” è il progetto che la Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) rivolge a giovani tra i 18 e i 30 anni, sull’uso del linguaggio teatrale in situazioni di disagio o di fragilità per operatori del settore o per chi vuole provare a lavorare nel sociale.

Venerdì 11 ottobre alle ore 17 presso l’auditorium della sede dell’Istituto Pavoniano Fassicomo, Via Imperiale 41, Genova i ragazzi che hanno partecipato al workshop hanno messo in scena, coinvolgendo parte dei ragazzi dell’istituto, una rappresentazione in un evento aperto al pubblico.

Il workshop si è articolato in diciotto ore complessive distribuite in moduli di carattere informativo/esperienziale, di didattica frontale e in forma laboratoriale, e ha visto la partecipazione di ragazzi provenienti da Liguria, Piemonte e Lazio. Il tutto si è svolto sotto la guida di Biagio Graziano, educatore musicale e teatrale ed esperto di tecniche di educazione attiva, e di Matteo Corbucci, docente di Pedagogia sperimentale all’Università di Roma “Sapienza”.

I corsisti si sono cimentati nella realizzazione di un piccolo spettacolo di burattini, partendo dalla loro realizzazione, alla personalizzazione, alla loro messa in scena, il tutto in un ambiente di collaborazione e partecipazione reciproca, elemento fondamentali per poter poi interagire e con i ragazzi dell’istituto che si sono lasciati coinvolgere in maniera attiva. “I ragazzi – spiega il responsabile dei ragazzi dell’istituto – oggi hanno imparato l’arte del sapersi affidare. È stata un’esperienza molto significativa”.