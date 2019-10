Settimana nazionale della protezione civile, volontari e vigili del fuoco incontrano la popolazione di Vendone

Vendone. Anche il Comune di Vendone ha aderito alla “Settimana nazionale della protezione civile” promossa dal dipartimento nazionale della protezione civile che fino al 19 ottobre vedrà tutte le componenti e le strutture operative promuovere incontri e iniziative per far conoscere meglio agli italiani come è organizzato il nostro sistema e quali sono le sue capacità, favorendo la conoscenza dei territori e dei rischi e, in collaborazione con le strutture territoriali di protezione civile, l’approfondimento dei sistemi locali e dei piani comunali.

Nell’ambito di tale manifestazione, venerdì 18 ottobre alle 21 presso il bar della Pro Loco di Vendone in frazione Castellaro si terrà l’incontro dal titolo “La protezione civile nazionale, allerte meteo, emergenze di protezione civile”.

Saranno presenti i volontari della squadra Aib e protezione civile di Vendone ed i vigili del fuoco del distaccamento locale, che forniranno utili informazioni per affrontare al meglio le situazioni di emergenza e per comprendere meglio il funzionamento del nuovo sistema di allerta colore. L’incontro sarà “un momento importante, di solidarietà e approfondimento”.