Vado Ligure. Fossano e Vado hanno iniziato la stagione affrontandosi in Coppa Italia, lo scorso 18 agosto: vinsero i rossoblù per 2 a 1. Sono trascorsi quasi due mesi e, dopo 6 giornate, il campionato premia i piemontesi, che si trovano a quota 8 punti. Oggi, tra le mura amiche, i vadesi, che di punti ne hanno 6, cercano la seconda vittoria in campionato che li porterebbe a scavalcare gli azzurri.

La cronaca. Luca Tarabotto presenta il seguente undici: Vasoli, Ferrara, Dagnino, Redaelli, Tona, Gallo, Oubakent, Marmiroli, D’Antoni, Gagliardi, Piacentini.

A disposizione ci sono Illiante, Alberto, Aurelio, Ricchebuono, Alessi, Criscito, Tommasini, Donaggio, Piu.

Viassi schiera il Fossano con Merlano, Boloca, Scotto, D’Orazio, Cristini, Galvagno, Romani, D’Ippolito, Giraudo, Coviello, Mitta.

Le riserve sono Gaia, Brondino, Campana, Masucco, Sangare, Bertoglio, Madeo, Bergesio, Zeni.

Arbitra Giacomo Lencioni della sezione di Lucca, con l’assistenza di Lorenzo Concari (Parma) e Alberto Amoroso (Piacenza).