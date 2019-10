Ponsacco. Dopo una settimana di pausa dovuta allo stop forzato per l’allerta meteo, il Savona torna in campo, a quattordici giorni dalla sconfitta patita a Lucca. Prima ufficiale per Luciano De Paola sulla panchina biancoblù; gli striscioni sono precipitati in tredicesima posizione in classifica ed affrontano in trasferta il Real Forte Querceta, che ha 4 punti in più dei savonesi.

La cronaca. Si gioca a Ponsacco, causa indisponibilità dell’impianto di Forte dei Marmi.

Gianni Florio, in panchina al posto dello squalificato Christian Amoroso, manda in campo De Carlo, Bertoni, Angelotti, Biagini, Tognarelli, Guidi, Maccabruni, Lazzarini, Falchini, Doveri, Di Paola. Locali in campo col 3-5-2.

A disposizione Agozzino, Maffini, Giovanelli, Amico, Fantini, Belluomini, Carlucci, Molinaro, Fazzini.

Luciano De Paola presenta il Savona con Vettorel, Fricano, Dinane, Lo Nigro, Castellana, Tissone, Giovannini, Lazzaretti, Vita, Tripoli, Disabato. Lo schema è il 4-3-2-1.

In panchina siedono Guadagnin, Balla, Albani, Brignone, Siani, David, D’Ambrosio, Buratto, Amabile.

Arbitra Davide Gandino della sezione di Alessandria, assistito da Giuseppe Daghetta (Lecco) e Tommaso Ercolani (Milano).

L’impressione in avvio è che il Savona sia determinato, ma i versiliesi prendono presto possesso dell’iniziativa. Al 6° il Real parte in contropiede, Lazzaretti lo interrompe irregolarmente: ammonito.

All’8° padroni di casa in vantaggio: Di Paola riceve dalle retrovie, salta Castellana, tocca per Falchini che mette in rete. 1 a 0.

I biancoblù faticano a reagire. Al 14° dispongono di una punizione dai venti metri: la calcia Disabato, la barriera devia in angolo. Al 15° viene ammonito Dinane.

Al 16° ci prova Lazzaretti dal limite: a lato.

Al 24° locali pericolosi: bella giocata di Di Paola che va al tiro, Vettorel respinge.

Al 25° cartellino giallo all’indirizzo di Tripoli. Il Savona non riesce ad andare al tiro e il Real Forte Querceta gestisce il vantaggio. Tanto possesso palla da parte degli ospiti, ma De Carlo non viene mai chiamato in causa.

Al 45° Lazzarini commette fallo su Disabato: ammonito.

Nel primo e unico minuto di recupero ci prova Vita, ma il suo tiro termina ampiamente a lato.

A metà partita risultato di 1 a 0 per i padroni di casa.