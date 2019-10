Montemurlo. Il Prato, al suo secondo anno in Serie D dopo quarantuno stagioni consecutive tra Serie C2, Serie C1 e Serie C unica, punta a tornare tra i professionisti. Ha dimostrato di avere le carte in regola per riuscirci in questo primo scampolo di campionato, dove ha raccolto 13 punti in 7 partite. Un bottino che gli valgono il secondo posto a 2 punti dalla vetta, occupata dalla sorprendente Fezzanese.

I biancazzurri giocano le partite casalinghe a Montemurlo, comune di 18.818 abitanti che confina con il capoluogo, il quale, con 194.882 residenti, rappresenta una delle piazze più importanti della quarta serie. Il Vado, realtà molto più piccola, viene in Toscana con l’obiettivo di muovere una classifica ad ora deficitaria, dato che con 6 punti all’attivo i rossoblù si trovano in zona playout.

La cronaca. Vincenzo Esposito presenta il Prato con Bagheria, Gentili, Carli, Ghini, Bassano, Diana, Regoli, Gargiulo, Fofana, Surraco, Fanucchi.

A disposizione ci sono Piretro, Cecchi, Sciannamè, Maggini, Mariani, Nannini, Diarrassouba, Cellini, Kouassi.

Luca Tarabotto manda in campo Illiante, Ferrara, Dagnino, Redaelli, Tona, Fossati, Oubakent, Marmiroli, D’Antoni, Donaggio, Gallo.

Riserve Vasoli, Alberto, Aurelio, Gagliardi, Alessi, Scannapieco, Tomasini, Piacentini, Piu.

Arbitra Giovanni Agostoni della sezione di Milano, assistito da Adriano Gervasoni (Bergamo) e Riccardo Marra (Milano).