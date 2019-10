Lucca. Dopo le tre partite consecutive di campionato giocate al Chittolina di Vado Ligure, il Savona torna a viaggiare in terra toscana, un mese e mezzo dopo il debutto con il Seravezza Pozzi. I biancoblù sono ospiti della Lucchese al Porta Elisa, una società che per 19 stagioni ha militato in Serie B ed ora viaggia nei bassifondi della classifica della D, dopo un’estate a dir poco travagliata sul piano societario. Gli striscioni di mister Siciliano arrivano a questa partita con un bilancio in perfetto equilibrio: due vittorie, due pareggi, due sconfitte.

La cronaca. La Lucchese guidata da Francesco Monaco manda in campo Coletta, Nannelli, Pardini, Ligorio, Benassi, Visibelli, Presicci, Cruciani, Falomi, Vignali, Gueye.

Le riserve sono Marinca, Papini, Lici, Lucarelli, Dinelli, Belli, Bartolomei, Tarantino, Bipet.

Il Savona si presenta con Vettorel, Castellana, Tissone, Disabato, Ghinassi, Dinane, Pertica, Fricano, Vita, Tripoli, Lazzaretti. Alessandro Siciliano schiera un 3-5-2.

In panchina siedono Guadagnin, Marchio, Albani, Giovannini, Siani, Lo Nigro, Shekiladze, Buratto, Amabile.

Dirige l’incontro Abdoulaye Diop (Treviglio), coadiuvato da Francesco Festa (Barletta) e Vincenzo Abbinante (Bari).

Si gioca davanti ad un migliaio di spettatori, dei quali un’ottantina ospiti. I tifosi rossoneri espongono uno striscione eloquente: “Non vogliamo la Serie A, ma cuore, grinta e umiltà”.

Si parte a basso ritmo, con i padroni di casa a tenere maggiormente il possesso palla.