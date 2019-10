Loano. Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 19 ottobre, i cestisti del Loano Garassini hanno espugnato il campo di Cogorno, imponendosi per 56-68 sul Villaggio Sport. Una partita che metteva di fronte due squadre appaiate a quota 2 punti, anche se i chiavaresi avevano già subito una sconfitta, mentre i loanesi hanno già osservato il turno di riposo.

I ragazzi dei coach Taverna e Volpi sono sempre avanti nel punteggio, fino a raggiungere il massimo vantaggio all’intervallo sul 25-40.

Gli ospiti sono un poco calati nel terzo quarto andando all’ultimo mini riposo sul punteggio di 49 a 53. Poi, nonostante i tentativi degli avversari di completare la rimonta, hanno chiuso la gara con un buon margine: più 12 alla sirena. In classifica il Basket Loano Garassini sale pertanto a quota 4 punti.

Alessandro Taverna commenta così la partita: “I ragazzi sono stati esemplari. Ci mancavano gli esperti Bussone e Cacace ma i giovani non si sono tirati indietro e sotto la guida di Giulini e Borgna non si sono fatti impaurire dalla rimonta avversaria; vediamo ora cosa siamo capaci di combinare domenica prossima in casa alle ore 18,30 con il Lam Basket Rapallo”.

Nella foto: Tassara finalizza un contropiede