Rapallo. Per la sesta giornata del girone A va in scena una sfida tutta ligure, tra Ligorna e Vado. I biancoblù, reduci da un’ottima annata, hanno rivoluzionato gran parte della rosa e stanno arrancando nei bassifondi della classifica, complice però anche un incontro ancora da recuperare. I rossoblù viaggiano ad una media di un punto a partita, ma arrivano a questo appuntamento galvanizzati dal primo successo in campionato, ottenuto ai danni del Savona.

La cronaca. Si gioca al Macera di Rapallo, dato che il campo dei genovesi è in fasi di rifacimento.

Dirige l’incontro Emanuele Tartarone della sezione di Frosinone, assistito da Gheorghe Mititelu e Gian Marco Pellegrino (Torino).