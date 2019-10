Loano. Esordio decisamente positivo per i ragazzi del Basket Loano Garassini nel campionato di Serie D. Domenica 13 ottobre sono scesi in campo sul parquet di casa in maniera agguerrita e motivata, pur con qualche assenza di rilievo come quelle di Bussone e Cacace.

Fin da subito i padroni di casa mettono in campo ritmo e decisione e gli ospiti del Bul Sea Basket fanno fatica a reagire. Il divario si allarga, mentre le rotazioni dei giocatori chiavaresi non portano risultati.

Al rientro in campo dopo l’intervallo i loanesi non accennano a mollare e fanno scivolare la partita verso la fine senza nessuna scintilla e speranza per gli ospiti; termina con un più 19 per i locali.

Il Basket Loano Garassini si impone per 74-55. Tornerà in campo domenica 20 ottobre alle ore 18,30 a Cogorno, ospite del Villaggio Sport.

“Vincere la prima partita di campionato è sempre un’emozione – commenta Alessandro Taverna, coach del Loano Basket -. Ci abbiamo creduto ed eravamo concentrati!”.

Il tabellino:

Basket Loano E. Garassini – Blu Sea Basket 74-55

Basket Loano E. Garassini: Fumagalli 2, Volpi 8, Giromini 6, Tassara 12, Scarrone ne, Borgna 12, Giulini 18, Simonetti 1, Altamura 9, Hamiti, Milani 2, Vaccarezza 4. All. Taverna

Blu Sea Basket: Bajardo 15, Provatidis 2, Pecoraro 6, Biggio 4, Bisso, Zuppinger 13, Vargas 6, Doccini 6, Valdata 3, Razzetti. All. Carraro

Arbitri: Bazelli (Cairo Montenotte) e Pisu (Vado Ligure).