Celle Ligure. Non poteva essere più combattuto l’esordio in Serie C delle ragazze biancoblù del Celle Varazze Volley.

Contro l’altra neopromossa del campionato, l’Avis Casarza Ligure, arriva una faticosissima vittoria al tie-break in rimonta (25-13, 25-27, 22-25, 25-15, 15-10 i parziali).

La squadra allenata da Enrico Lamballi e Marco Levratto scende in campo con alcune novità rispetto allo scorso anno. In cabina di regia sempre la cellese Michela Zunino, opposta a Mara Calabrò; al centro Chiara Bruzzone ed Alessia Trombetta; di banda Alice Rossi e Monica Pastorino; libero la giovanissima Maria Molinari, annata 2004.

Dopo un primo set vinto in modo convincente, un paio di occasioni non sfruttate in fase di contrattacco complicano la vita alle padrone di casa e consentono alle avversarie di pareggiare i conti.

Per ribaltare la situazione gli allenatori hanno fatto ricorso ad alcuni cambi ben riusciti: da segnalare l‘esordio in maglia biancoblù per Giorgia Zucchi, subentrata al centro nel quarto set, e Giulia Lavagna (fondamentale il suo break in battuta che ha deciso l’incontro). Ottima prestazione in attacco per Alice Rossi, top scorer della squadra.

Il campionato del Celle Varazze, che si preannuncia combattutissimo, continua la prossima settimana con la trasferta di Cogoleto, sabato 26 ottobre alle ore 21.