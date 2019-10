Vado Ligure. Esordio casalingo con vittoria per l’Amatori Pallacanestro Savona nel campionato di Serie B 2019/20.

La compagine del presidente Mazzieri ha la meglio su un coriaceo Prato che rincorre le savonesi per tutta la gara con distacchi che oscillano dai 9 ai 4 punti. Solamente nel finale l’Amatori riesce a prendere il largo e chiude con ampio scarto, 88 a 71, punteggio troppo punitivo per le toscane.

La pappagalline si presentano al nastro di partenza con solo una gara amichevole giocata, mentre le avversarie giocano già da un mese circa la Coppa Toscana.

La sensazione che le toscane siano più rodate c’è tutta, ma l’Amatori parte forte grazie alla verve offensiva di una ispirata Leonardini. È gara a chi segna un canestro in più dell’altra, con le difese a dir poco decorative. Il quintetto locale avanza grazie alle ottime percentuali da tre punti, ma viene regolarmente punito dalle pratesi che accumulano una quantità notevole di tiri liberi grazie alle scellerate scelte difensive delle biancorosse. Primo quarto che si chiude 27 a 20.

Il secondo quarto è la fotocopia del primo. Le biancorosse in attacco trovano spesso la via del canestro, anche contro la zona 3-2 proposta dalle toscane, ma non riescono ad ammazzare la partita per l’atteggiamento troppo permissivo in difesa. Si va così all’intervallo lungo con l’Amatori avanti 45 a 41, punteggio che solitamente vale la fine della gara.

Si riprende e di fatto la partita non cambia. Le vadesi trovano buone soluzioni offensive, lo testimonia le ottime percentuali al tiro, ma non riescono ad incidere difensivamente, permettendo così al Prato di rimanere in scia alle biancorosse: 63 a 57 all’ultimo intervallo.

La gara sembra destinata ad un arrivo in volata quando a quattro minuti dal termine due triple consecutive di Paleari e una di Dagliano spaccano la partita consentendo alle biancorosse di chiudere in scioltezza, con Prato che di fatto alza bandiera bianca.

Se da una parte bisogna essere contenti della prestazione offensiva delle pappagalline, con percentuali clamorose soprattutto da tre punti, nella propria metà campo ci sono stati troppi errori difensivi sia individuali sia di squadra. Siccome si dice con l’attacco si vendono i biglietti e con le difese si vincono le partite quanto prima si riuscirà a sistemare l’aspetto difensivo è meglio sarà per tutti… anche perché l’ingresso alle partite è gratuito!

Nel prossimo turno, sabato 19 ottobre alle ore 21, l’APS sarà ospite del Pontedera.

Il tabellino:

Amatori Pallacanestro Savona – Pallacanestro Femminile Prato 88-71

(Parziali: 27-20; 45-41; 63-57)

Amatori Pallacanestro Savona: Zignego 7, Vivalda 5, Pregliasco, Picasso 5, Lanari, Carbonell 6, Poggio 14, Dagliano 14, Paleari 15, Principi 2, Zappatore 9, Leonardini 11. All. R. Dagliano, ass. Cacace, Faranna, Demattei

Pallacanestro Femminile Prato: Lacitignola, Lastrucci, Garatti 16, Sautariello 5, Vannucchi 16, Borghesi 5, Bencini 2, Billi 9, Ponzzecchi 4, Catalano 6, Popolo 8. All. Neri, ass. Conti

Arbitri: De Angeli (Genova) e Mammola (Chiavari)