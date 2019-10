Serie B, il Savona conclude il girone di andata a punteggio pieno

Savona. Nel consueto punto sul fine settimana dell’hockey prato occorre fare un passo indietro. Sabato 19 ottobre la Superba non aveva giocato, ma domenica 20 aveva affrontato il Cus Cagliari all’Arnaldi nell’anticipo del sesto turno. I biancorossoneri si erano imposti per 3 a 1, proseguendo così la loro corsa a punteggio pieno.

La serie positiva dei genovesi si è fermata domenica 27 a Brescia, per mano del Cus Cube, vittorioso 2 a 1. Ai liguri non è bastato il gol di Miguel Angel Becco Cortez; fatale la doppietta di Bianco.

Per la promozione in Serie A sembra una contesa tra Cus Pisa e Superba, separate da un solo punto. Vi si potrebbe ancora inserire la Città del Tricolore, che ha giocato una partita in meno. Domenica 9 novembre alle ore 14,30 si giocherà la super sfida tra Superba e Cus Pisa.

In Serie B è terminato il girone di andata; ad essere precisi restano ancora due incontri da giocare, ma sono ininfluenti per la classifica reale e sono stati programmati per marzo, alla fine della stagione indoor.

Per il Savona l’andata si è conclusa con cinque vittorie in cinque incontri, 21 reti segnate e 2 subite. I biancoverdi hanno regolato il Genova 1980 per 5-1 con doppietta di Elsayed e singole segnature di Bruzzone, Roberto Montagnese e Tommaso Bormida.

Il Liguria è riuscito a muovere la classifica: i biancoblù, sul campo di casa, hanno pareggiato 0 a 0 con l’HC Genova. Le due squadre restano così appaiate, ma con un punto ciascuna.

La classifica complessiva: HC Savona 15; Cus Genova; Genova Hockey 1980 7; HC Genova 4; HC Superba U21 3; HC Liguria 1.

La graduatoria ufficiale: HC Savona 12; Genova Hockey 1980, Cus Genova 7; HC Genova, Liguria HC 1.