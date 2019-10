Vado Ligure. Quarta vittoria in quattro partite per l’Amatori Pallacanestro Savona che, battendo la Polysport Lavagna, tiene il passo dell’altra capolista, Il Palagiaccio Firenze.

Le biancorosse iniziano col piede giusto eseguendo bene in attacco, trovando vantaggi sia vicino che col tiro da fuori (sei triple totali di cui tre nel primo quarto) mentre in difesa ci impiegano qualche minuto a prendere le misure, ma una volta prese piazzano il primo allungo arrivando alla prima sirena sul punteggio di 13-23.

Nel secondo periodo le tigulline entrano agguerrite e le savonesi, come spesso capita, escono dai binari, si fanno sopraffare dall’energia delle loro avversarie ed in attacco sono troppo frettolose perdendo palloni banali e, di conseguenza, concedendo contropiedi facili, tanto che all’intervallo il punteggio è di 28-33.

Dallo spogliatoio le ragazze di coach Dagliano escono trasformate: sembra si siano ricordate di come si difende (solo 4 punti concessi nel terzo periodo) chiudendo spazi che nel secondo periodo si erano dimenticate ci fossero, mentre in attacco tornano a vedere il canestro con più facilità piazzando il secondo allungo della partita risultando essere poi quello decisivo arrivando al 30° in vantaggio 32-49.

La quarta frazione è un prosieguo della terza, dove le ragazze di coach Daneri fanno di tutto per provare a recuperare, ma le ponentine continuano a non scomporsi arrivando alla fine a vincere con un più 17, con il tabellone che recita 44-61.

La stagione è ancora lunghissima, le lacune sono enormi, ma per l’APS la strada sembra, e deve continuare, ad essere quella giusta. Prossimo appuntamento a Firenze sabato 2 novembre alle ore 21,15 contro la Florence.

Il tabellino:

Polysport Lavagna – Amatori Pallacanestro Savona 44-61

(Parziali: 13-23; 33-28; 32-49)

Polysport Lavagna: Annigoni 3, Aldrighetti 13, Lombardo, Garbarino, Fantoni 8, Copello 2, Spinelli, Bianchino 2, Razzetta 1, Donati 7, Fortunato 8, Bruzzone. All. Daneri, ass. Devoto – Sivori

Amatori Pallacanestro Savona: Pregliasco, Zignego 3, Picasso 3, Lanari, Carbonell 2, Franchello 1, Poggio 19, Dagliano 13, Paleari 7, Principi 6, Zappatore 2, Leonardini 5. All. R. Dagliano, ass. Faranna – Cacace

Arbitri: De Angeli (Genova) e Bastogi (Cogorno)