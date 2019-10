Andora. La seconda giornata non ha portato punti alle due squadre liguri impegnate in Serie A2. L’Andora Bocce, dopo il debutto vincente, ha conosciuto in trasferta a Beinette la prima sconfitta. L’Associazione Bocciofila Genovese è solitaria sul fondo della classifica senza punti, avendo perso sui campi di casa col Nus.

Di seguito i tabellini delle due squadre liguri.

Beinettese – Andora 16-11

Combinato: A. Graziano – S. Sciutto 24-21

Prima coppia: E. Reusa / F. Dalmasso – A. Cappato / G. Gottardo 9-9

Primo individuale: M. Dalmasso – P. Longagnani 3-11

Terna: F. Bongioanni / D. Giusiano / M. Bardella – G. Morotti / M. Morotti / R. Rossi 11-4

Staffetta: M. Bardella / S. Mana – S. Sciutto / G. Gandalino 15/28, 19/30, 34/58 – 24/28 22/28 46/56

Primo tiro precisione: E. Reusa – Gottardo 18-17

Secondo tiro precisione: D. Giusiano – P. Longagnani 21-10

Punto aggiuntivo tiri di precisione: Beinettese – Andora 1-0

Tiro progressivo: D. Fantini – S. Sciutto 27/43 – 43/47

Tiro progressivo: M. Mana – G. Gandalino 40/47 – 33/40

Seconda coppia: M. Dalmasso / G. Dutto – G. Gandalino / P. Longagnani 8-11

Terza coppia: D. Fantini / G. Blengino – G. Morotti / R. Rossi 4-11

Secondo individuale: E. Reusa – A. Cappato 11-5

Terzo individuale: A. Graziano – M. Morotti 10-8

AB Genovese – Nus 10-17

Combinato: Levaggi – C. Gassino 17-24

Prima coppia: A. Rossi / M. Ginocchio – D. Chadel / M. Mana 7-5

Primo individuale: F. Vaccarezza – G. Ducourtil 3-11

Terna: E. Piccardo / A. Dondero / P. Cambiaso – A. Balmamion / M. Hugonin / U. Vuillerminaz 10-5

Staffetta: M. Saettone / R. Foppiano – S. Carrù / P. Allora 27/28, 16/26, 43/54 – 20/27 25/28 45/55

Primo tiro precisione: A. Rossi – C. Gassino 15-16

Secondo tiro precisione: E. Piccardo – M. Mana 15-23

Punto aggiuntivo tiri di precisione: AB Genovese – Nus 0-1

Tiro progressivo: M. Saettone – P. Allora 40/42 – 38/43

Tiro progressivo: R. Foppiano – S. Carrù 29/43 – 36/46

Seconda coppia: E. Piccardo / M. Ginocchio – C. Gassino / G. Follis 11-3

Terza coppia: A. Rossi / F. Vaccarrezza – G. Docourtil / P. Marjolet 11-8

Secondo individuale: A. Dondero – M. Mana 7-11

Terzo individuale: T. Micheli – M. Hugonin 7-11