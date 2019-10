Vado Ligure. La partita inizia con le difese che la fanno da padrone, ma sono le pappagalline che, spinte da un’ispirata Paleari, chiudono i primi 10 minuti in vantaggio 14-10.

Nel secondo periodo le biancorosse continuano ad essere attente; in attacco macinano gioco appoggiandosi al duo Poggio-Leonardini che rispondono presenti ed in difesa rispettano le regole dettate dal coach prima del match, però i ferri del Palamatteoli non sono così benevoli come quelli del geodetico una settimana prima (a Pontedera una sola tripla a bersaglio) così alla sirena di metà partita i punti di vantaggio sono solo di 6 ed il risultato recita 22- 28.

Nella ripresa le ragazze di coach Dagliano escono dallo spogliatoio distratte e passive in difesa, affidandosi troppo al tiro, regalando così troppi contropiedi alle cestiste condotte da Pianigiani che alla sirena di fine terzo quarto sono in vantaggio 37-35.

Le liguri però sono brave a non perdersi d’animo ed iniziano il quarto periodo con un parziale di 5 a 0 firmato Zappatore; da qui in poi le savonesi tengono sempre la testa avanti, rischiando però di rovinare tutto quando a 5” dalla fine commettono fallo e mandando in lunetta Di Salvo, che fa 1 su 2 dalla linea della carità lasciando così l’ultima preghiera ad Alice Dagliano, preghiera che però non viene accolta così sul punteggio di 53-53 viene rimandata la fine di altri 5’.

Il supplementare è un prosieguo del quarto periodo con le liguri che continuano ad essere ruvide in difesa ed in

attacco continuano a giocare assieme passandosi la palla, fino a che ad 8” dalla fine in vantaggio di 3 lunghezze Poggio va in lunetta e fa 1 su 2, ovvero quel che basta per sigillare la partita tanto è che la tripla di Di Salvo serve solo a fissare il risultato sul punteggio di 63-62 per le biancorosse.

Prossimo appuntamento mercoledì 23 ottobre alle ore 20,45 al Geodetico per il primo derby della settimana contro Pegli.

Il tabellino:

Basket Femminile Pontedera – Amatori Pallacanestro Savona 62-63

(Parziali: 10-14; 22-28; 37-35; 53-53)

Basket Femminile Pontedera: Mbeng 2, Ricci 4, Graziani 3, Bartolini ne, Fabbri 13, Mariottini ne, Bernini 4, Rossi 13, Daddi 4, Luciani 4, Di Salvo 12, Capodagli 3. All. Pianigiani, ass. Tamberi

Amatori Pallacanestro Savona: Zignego, Picasso, Lanari ne, Franchello ne, Poggio 19, Carbonel 3, A. Dagliano 7, Paleari 18, Principi 6, Zappatore 5, Leonardini 5. All. R. Dagliano, ass. Cacace

Arbitri: Luppichini (Viareggio) e Zini (Pistoia)