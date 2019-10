LIVE: MALLARE – DEGO 0-0

7′ Numero di Guastamacchia a centrocampo che lancia per Monticelli I., il quale spizzica di testa per superare Astengo in uscita disperata, ma in area Stefan salva tutti con la sua diagonale

3′ Un ammonito anche per il Mallare: Stefan Marian

1′ 21:59 inizia la ripresa, primo cambio per mister Bagnasco: Barbero per Rizzo

SECONDO TEMPO

47′ Fine primo tempo

45′ Punizione dalla propria metà campo per il Dego, spizzicata di testa di Ferraro per Monticelli I. che salta il difensore e in area lascia partire il diagonale, che finisce sul fondo

39′ Ancora rischio per il Dego, retropassaggio in area di Rizzo per Pelle, Esposito in agguato per un soffio non intercetta il rinvio del portiere

34′ Azione in velocità di Monticelli e Guastamacchia che riceve il filtrante, ma dalla linea di fondo non crea problemi ad Astengo

31′ Azione personale di Siri che in area si libera di due difensori e tenta il tiro, esterno della rete

27′ Lancio per Monticelli I. che al limite scarica per Domeniconi, la sua conclusione al volo finisce si spegne sul fondo

19′ Sulla trequarti Gennarelli serve Vallone, il suo destro da fuori è troppo debole ed impreciso

10′ Ammonito Rizzo, intervenuto in scivolata su Gennarelli

9′ Ripartenza Mallare, Siri verticalizza per Vallone che in area punta il primo palo, dove trova un attento Pelle che devia in angolo

8′ Conclusione dalla distanza di Guastamacchia, a lato

7′ Il Dego rischia tantissimo, Pelle esce dall’area per rinviare, ma regala il pallone Vallone che preso di sorpresa ci prova di prima e non centra la porta, Saino spazza via

1′ Fischio d’inizio!

Carcare. Buonasera cari lettori di Ivg.it, era il 23 ottobre quando la pioggia impedì a Mallare e Dego di scendere in campo, le due formazioni si affrontano dunque questa sera al Candido Corrent. Tre il numero che le accomuna. Tre, infatti, i punti guadagnati e i gol realizzati dalla squadra di Ghione nell’importante gara con il Priamar. Un solo punto, ma sempre 3 reti quelle segnate dal Dego nello scorso turno con il Calizzano. Considerando l’ambizione di mister Ghione e l’imprevedibilità del tecnico Bagnasco, stasera si preannuncia una sfida da tripla. Buona partita a tutti!

FORMAZIONI

MALLARE: Astengo, Briano, Stefan, Di Mare, Ciappellano, Pistone, Vallone, Siri, Gennarelli M., Esposito, Brahi. A disp.: Germano, Shqau, Pansera, Buonocore, Avellino, Vassalli, Gennarelli A. All. Ghione

DEGO: Pelle, Reverdito, Rizzo, Saino, Monticelli M., Eletto, Monticelli I., Ferraro, Domeniconi, Guastamacchia, Mozzone P. A disp.: Amerio, Barbero, Nosakhare, Gaggero, Mozzone C., Leka, Rodino, Conde, Bagnasco. All. Bagnasco

ARBITRO: Semini di Albenga