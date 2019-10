Albenga. Finalmente, dopo la prima giornata in gran parte rinviata per l’allerta meteo, tutte le squadre del girone A di Seconda Categoria hanno iniziato il campionato.

Si è confermata l’Oneglia, che appare la favorita per il salto di categoria. Gli imperiesi hanno vinto per 4 a 2 sul campo del Cervo. I locali si sono portati in vantaggio per due volte, con Tinkiano e Scaburri, ma la formazione condotta da Gianni Bella ha risposto prima con Salvatore Bella e poi con Schievenin, andando al riposo sul 2 pari. Nel secondo tempo altre due reti di Salvatore Bella hanno permesso all’Oneglia di portarsi a quota 6 punti in classifica.

Ottimo debutto per la San Filippo Neri, che tra le mura amiche ha battuto il Riva Ligure per 6-2. Ospiti avanti per primi con la rete di Marri, ma gli albenganesi hanno presto ribaltato il risultato con le reti di Ghirardo e Garofalo (nella foto) nel primo tempo, due volte Munì, Giampà e Miserendino nel secondo; nel finale ultima rete amaranto con Arrigo.

La nuova Academy Albissola ha esordito imponendosi per 3 a 2 sul terreno del Borgio Verezzi. I rossoblù hanno sbloccato il risultato con Giglio, cui ha replicato Ferrigno. Nuovo vantaggio locale ad opera di Allisiardi e pari ospite siglato da Bardhi; ad un quarto d’ora dal termine i biancazzurri hanno segnato la rete della vittoria con Shuri.

Una buona prova non è bastata alla Villanovese per fare punti sul campo del Santo Stefano, vittorioso 2 a 1. Il gol di En Nasery, poi espulso sul finire del primo tempo, ha illuso gli arancioblù; Di Clemente ha pareggiato su rigore e poi, nel secondo tempo, ha realizzato la rete della vittoria sanstevese.

Successo per 3 a 1 in trasferta dell’Atletico Argentina sul San Bartolomeo Cervo. Al gol iniziale di Belviso allo scadere del primo tempo, gli armesi hanno replicato nella ripresa con le reti di Miatto, Basso e Franzone, ribaltando il risultato.

La Carlin’s Boys “B” ha prevalso per 4-2 sulla Virtus Sanremo. Per i vincitori doppietta di Zanetti e singoli centri di Sabre e Chiavaroli; per gli ospiti due reti di Capozucca.