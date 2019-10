Scontro frontale tra un furgone e una moto sulla provinciale di Toirano: grave 20enne

Toirano. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la provinciale di Toirano.

Secondo quanto appreso, intorno alle 16 e 30, si è verificato uno scontro frontale tra un furgone ed una moto, per cause ancora in via di accertamento. L’impatto tra i due mezzi è stato violento, con il motociclista, un giovane 20enne, finito a terra dopo l’urto, compiendo un volo di qualche metro.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dell’automedica del 118 e dei militi della Croce Rossa di Ceriale. Dopo le prime cure da parte dei sanitari, il 20enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni le sue condizioni sono giudicate gravi a seguito dei traumi riportati nel sinistro stradale.

Resta da accertare l’esatta dinamica dell’incidente: la viabilità è rimasta bloccata per consetire l’azione di soccorso al giovane centauro rimasto ferito.