Scontro frontale tra Spotorno e Bergeggi, tre feriti: in ospedale bimba di 10 anni

Spotorno. Incidente stradale nella notte lungo il rettilineo del Merello, nel tratto di Aurelia tra Spotorno e Bergeggi.

Secondo quanto appreso, poco prima dell’1.00, si è verificato uno scontro frontale tra due auto, per cause ancora in via di accertamento: non si esclude un colpo di sonno all’origine dell’impatto tra i due mezzi, con una delle auto coinvolte che ha invaso la corsia opposta.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di tre ambulanze, la Croce Bianca di Noli, la Croce Bianca di Spotorno e la Croce Bianca di Savona, oltre all’automedica del 118.

Nel sinistro stradale tre le persone rimaste ferite, tra cui una bimba di 10 anni: dopo le prime cure da parte dei sanitari sono state trasportate in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando a quanto riferito, fortunatamente, le loro condizioni non sono giudicate gravi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattaglia della polizia stradale per i rilievi e gli accertamenti del caso.