Quiliano. Un incidente, che ha visto coinvolte una Ford Focus e una moto, si è verificato intorno alle 11.30 sulla provinciale 29 all’altezza della chiesa di Cadibona.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito allo schianto. Immediato l’intervento di un mezzo della Croce Bianca di Cairo oltre che del personale medico del 118.

Foto 3 di 3





Il ferito, un trentenne al volante di una Triumph, procedeva in direzione monte quando, subito dopo una curva a destra, si è trovato la Ford Focus di traverso sulla carreggiata. Secondo una prima ricostruzione l’uomo al volante dell’auto, circa 50 anni, stava uscendo da un parcheggio e nella manovra avrebbe invaso entrambe le corsie, non lasciando spazio di passaggio alla moto che procedeva in direzione opposta.

Ad avere la peggio, come prevedibile, è stato il giovane centauro trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato una frattura ad una gamba.