Savona, ubriaco prende a calci auto e scooter e rovescia cassonetti: danneggiati 13 mezzi

Savona. Questa notte, a Savona, i poliziotti delle volanti hanno denunciato un uomo di 30 anni, cittadino italiano, per danneggiamento aggravato.

Verso le 2 di notte, alla sala operativa della Questura, è stata segnalata una persona che procedeva lungo corso Vittorio Veneto in direzione via Nizza intenta a tirare calci alle auto trovate in sosta e a rovesciare a terra scooter e moto parcheggiate.

Giunti sul posto i poliziotti hanno individuato la persona segnalata – che nel frattempo aveva raggiunto via Nizza – intento a rovesciare un cassonetto della raccolta differenziata.

Nel ripercorrere la strada fatta dall’uomo, in senso inverso, sono stati individuati 13 mezzi danneggiati, tra auto e scooter. Lo stesso pertanto è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato e, risultando palesemente alterato per abuso di sostanze alcoliche, è stato anche segnalato per ubriachezza.