Savona, ubriachezza molesta in un negozio: provvedimento di allontanamento

Ieri mattina, a Savona, i poliziotti delle Volanti, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa un uomo per ubriachezza molesta.

Al soggetto identificato dagli agenti è stato poi notificato un provvedimento di allontanamento a seguito del quale per quarantotto ore non potrà frequentare l’area urbana dove è avvenuto il fatto.

I poliziotti erano intervenuti presso un’attività commerciale del centro città, nella quale era stata segnalata una persona che arrecava disturbo in preda ai fumi dell’alcol. Il titolare, i clienti e anche i passanti della via savonese, esasperati per l’atteggiamento dell’uomo, hanno allertato la polizia, con una pattuglia prontamente accorsa sul posto per fermare la persona ubriaca e molesta.