Savona, torna "Più sicuri insieme": la campagna anti truffe di Confartigianato

Savona. Nell’ambito della campagna di sicurezza per gli anziani, promossa da Anap (Associazione Nazionale Artigiani Pensionati) Confartigianato, e titolata “Più Sicuri Insieme”, Confartigianato Savona organizza un incontro per prevenire truffe e raggiri.

“Da anni Anap Confartigianato sostiene che l’arma migliore per difendersi consiste nel conoscere i trucchi usati dai malintenzionati e le situazioni a rischio: informare gli anziani significa renderli più sicuri. La prevenzione si attua con l’informazione, ma l’anziano deve affidarsi con fiducia a chi può difenderlo” si legge in un comunicato.

Per questo la campagna prevede l’alleanza con le forze dell’ordine: “Quando penso alle campagne informative rivolte agli anziani, in particolare a quelle sulla prevenzione delle truffe: reato odioso perché gli autori si approfittano della fragilità delle persone anziane che troppo spesso sono anche persone sole – spiega il questore di Savona Giannina Roatta – mi vengono in mente tre parole chiave: prevenzione, sicurezza e informazione, rivolte anche (e forse soprattutto) ai familiari ed anche ai vicini che devono creare una rete a protezione delle fasce deboli. Su questi tre punti principali si concentrerà l’intervento della Polizia di Stato al quale auspico vi sia un’ampia partecipazione, non solo degli anziani”.

L’incontro si terrà il prossimo lunedì 7 ottobre alle ore 11 presso la sala rossa del palazzo comunale di Savona e vedrà la presenza delle forze dell’ordine, il questore dott. Giannina Roatta, il vice questore d.sa Rosalba Garello, dell’assessore al sociale del Comune di Savona Ileana Romagnoli e del direttore di confartigianato Savona Mariano Cerro insieme al direttivo Anap: “La campagna nazionale contro le truffe agli anziani, promossa da Anap Confartigianato, giunge quest’anno alla quarta edizione e prevede la distribuzione, in tutta Italia, di vademecum e volantini che contengono semplici regole, suggerite dalle forze di Polizia, per difendersi dai rischi di truffe e rapine in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando internet. E’ fondamentale, quindi, che momenti come questo vedano la partecipazione non solo delle fasce deboli direttamente coinvolte, ma anche delle famiglie e dei nuclei in cui sono inseriti.” commenta Anap Confartigianato.

“Con piacere abbiamo raccolto l’invito a partecipare a quest’ iniziativa che negli anni è diventato un incontro con le forze dell’ordine atteso dalla cittadinanza. L’ amministrazione, per questa edizione, interverrà toccando le corde della convivenza civile, che, per alcuni casi, può essere un deterrente e una maggiore sicurezza per i soggetti potenzialmente interessati da reati di truffa e raggiri.” conclude l’assessore Romagnoli.