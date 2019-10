Savona, sopralluogo Comune-Anas sui cantieri Aurelia Bis. Santi: “Interventi rapidi, li ringrazio”

Savona. Nuovo sopralluogo, questa mattina, dei tecnici comunali e di quelli di Anas nei luoghi dei cantieri legati all’Aurelia Bis.

A chiedere l’intervento di Anas è stato l’assessore Pietro Santi. La prima parte del sopralluogo si è svolta in corso Ricci: “Oltre a una pulizia radicale dell’area ho chiesto di ridurre al minimo l’area di cantiere rendendo nuovamente possibile per i pedoni passare senza essere per forza costretti ad attraversare. Corso Ricci è una via trafficata, e quindi pericolosa”.

Successivamente il gruppo si è spostato alla Rusca: “Siamo andati sul cantiere di via Schiantapetto – prosegue Santi – ho chiesto di mettere in sicurezza alcune staccionate divelte e di sistemare il marciapiede”.

Non è la prima volta che Santi “convoca” Anas in seguito a segnalazioni dei cittadini: negli ultimi quattro mesi è già successo in via Turati (dove è stata tagliata la vegetazione che impediva il passaggio e copriva i punti luce) e sull’Aurelia (per sistemare il marciapiede e i tombini dalla Torretta fino alla galleria Valloria). “Ho trovato grande disponibilità da parte di Anas a rendere vivibili queste aree – commenta l’assessore – e a venire incontro a richieste di Comune e cittadini, li ringrazio molto”.