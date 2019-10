Savona, schianto all’alba in corso Mazzini: un ferito

Savona. Un uomo di circa 50 anni è rimasto ferito questa mattina all’alba in un incidente stradale avvenuto in corso Mazzini a Savona.

L’uomo, qualche minuto dopo le 6.30, stava percorrendo corso Mazzini in moto quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato contro un’auto che stava svoltando in via Giacchero.

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Savona. L’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.