Savona, scelto il nuovo allenatore: Luciano De Paola

Savona. Il nuovo allenatore del Savona è Luciano De Paola. Classe 1961, ex centrocampista, ha iniziato la sua carriera da tecnico nel 1999.

Prende il posto di Alessandro Siciliano, che ha guidato i biancoblù per i primi 7 turni di campionato. Quello dello scorso anno, con Alessandro Grandoni allenatore del Savona per l’intera stagione, resta quindi un caso isolato nella recente storia della società, ormai solita cambiare guida a campionato in corso. Due anni fa Luca Tabbiani fu esonerato dopo 11 turni; tre anni fa dopo sole 4 giornate venne allontanato Maurizio Braghin; quest’ultimo la stagione precedente era subentrato a Giancarlo Riolfo dopo 26 turni di campionato.

De Paola, dopo una lunga carriera da calciatore durata diciassette stagioni, nel 1999 svolse sul finale di stagione il doppio incarico di allenatore e giocatore del Cremapergo. Per sette annate guidò la Primavera del Brescia.

Nel 2007/08 allenò l’Arezzo in Serie C1; venne esonerato a fine ottobre. Dal 12 gennaio 2009 fu l’allenatore del Darfo Boario. Dopo aver raggiunto i playoff nel campionato 2009/10, nel campionato successivo fu esonerato per contrasti con la dirigenza. Il 13 dicembre 2011 venne ingaggiato dal Seregno, squadra militante in Serie D. Subentrò in una posizione di classifica precaria a rischio retrocessione, ma ottenne la salvezza grazie alla vittoria nei playout.

L’1 dicembre 2012 esordì alla guida del Trento, sempre in Serie D. Lasciò la squadra al termine della stagione 2012/13, conclusa dai gialloblù con la retrocessione in Eccellenza. Il 23 ottobre 2013 assunse la guida dell’AlzanoCene, compagine militante nel girone B della Serie D, senza evitare la retrocessione in Eccellenza. Il 5 gennaio 2015 venne ufficializzato come nuovo allenatore del Piacenza, militante in Serie D nel girone D; a fine campionato abbandonò l’incarico.

Nell’ottobre 2015 prese posto a stagione in corso sulla panchina del Lecco, sempre in Serie D, vincendo i playoff. A fine stagione non venne confermato. L’11 ottobre 2016 diventò il nuovo tecnico del Lumezzane, venendo però a sua volta sostituito il 9 febbraio 2017. Il 26 settembre tornò ad allenare il Lecco, salvo poi rinunciare all’incarico due giorni dopo.

Il 12 dicembre 2017 subentrò sulla panchina della Pergolettese, tornando in società a distanza di 18 anni. Chiuse la stagione al quarto posto e con la conquista dei playoff del girone. Non avendo trovato un accordo economico con la dirigenza, non venne riconfermato per la stagione successiva e il 9 ottobre 2018 subentrò sulla panchina del Trento in Serie D. Il 14 gennaio 2019 venne esonerato a sua volta con al squadra penultima in classifica.

Il Savona, sotto la nuova guida, scenderà in campo domenica 20 ottobre alle ore 15 al Bacigalupo, contro il Bra.