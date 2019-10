Agg.to ore 23.00. Rientrata nella normalità la situazione in via Guidobono, la pioggia meno intensa, infatti, ha lasciato una tregua all’acqua che è riuscita a defluire anche grazie ad interventi di emergenza.

Savona. E’ scattata da poco più di due ore l’allerta rossa e a Savona si registrano già i primi allagamenti. In particolare, via Guidobono è sott’acqua e ci sono alcune automobili in sosta e “a mollo”.

Intanto il Letimbro risulta molto impetuoso e sono stati chiusi per sicurezza i ponti pedonali che lo attraversano. A Santuario, dove non mancano gli smottamenti in località Cimavalle, la situazione è già critica da oggi pomeriggio.

Le precipitazioni sono per ora alternate a veri e propri scrosci, alimentati da un forte vento caldo che non lascia presagire nulla di buono.